Які ціни на пшеницю в Україні

Протягом тижня закупівельні ціни на пшеницю в Україні зросли ще на 5 – 10 доларів за тонну і через зростання курсу долара відносно гривні досягли 9 700 – 10 000 гривень за тонну (215 – 220 доларів за тону) на продовольчу пшеницю. Та відповідно 8 900 – 9 200 гривень за тону (195 – 200 доларів за тону) на фуражну пшеницю з доставкою до портів Чорного моря.

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Нещодавні дощі покращили стан посівів в Україні, але загалом кількість опадів у травні була значно нижчою за норму, що знизило потенціал майбутнього врожаю. На південному заході Росії також пройшли незначні дощі, але прогнозована на найближчі тижні спека у 30-35°С погіршить перспективи урожаю,

– додали аналітики.

Тиск на світові котирування

Тим часом прискорене збирання врожаю в США та покращення перспектив в Австралії чинять тиск на світові котирування. Австралійське бюро ABARES підвищило прогноз врожаю пшениці в країні на 0,7 мільйона тонн – до 29,1 мільйона тонн. Це відповідає травневому прогнозу USDA (29 мільйонів тонн) і перевищує торішній показник на 12%, а середній 10-річний – аж на 10%.

Цікаво! Фахівці вважають, що інтенсивні дощі на сході створили оптимальні умови для посівів, проте в інших регіонах фермери змушені були зменшити площі через нестачу опадів.

За оцінками Rabobank, площі під пшеницею в Австралії в 2024 – 2025 маркетинговому році досягнуть 961 тисячі гектарів. Це дозволить збільшити врожай на 5,7% порівняно з попереднім сезоном, досягнувши 27,4 мільйона тонн.

Старт сезону пшениці у США

У США з 1 червня розпочався сезон 2024 – 2025. За даними NASS USDA, станом на 2 червня озима пшениця зібрана з 6% площ (у середньому за 5 років – 3%), а яра пшениця засіяна на 94% запланованих площ (у середньому за 5 років – 90%). У доброму або відмінному стані перебувають 74% посівів ярої пшениці (торік – 64%).

Водночас липневі ф’ючерси на пшеницю на початку тижня знизилися: