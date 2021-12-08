Ціна гречки зросте

Хороший урожай гречки у цьому сезоні дозволяв робити дуже позитивні прогнози. Внутрішнього продукту вистачає на те, щоб забезпечити потреби українців.

Цікаво Аграрний марафон, або Чому потрібен ранній старт для соняшника

Але вже зараз покупці спостерігають зростання цін. На думку фахівців, вартість крупи буде рости.

Річ у тому, що Росія заборонила експортувати гречку, а найдешевша продукція поступала на внутрішній ринок саме звідти. Відсутність конкурентів дозволяє внутрішнім виробникам притримувати продукцію, чекати дефіциту та підіймати ціни.

Експерти підкреслюють, що подібні прецеденти вже були, і ціна гречки завищена вже на даний момент.