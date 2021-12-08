Цена гречки вырастет

Хороший урожай гречихи в этом сезоне позволял делать очень положительные прогнозы. Внутреннего продукта хватает, чтобы обеспечить потребности украинцев.

Интересно Аграрный марафон, или Почему нужен ранний старт для подсолнечника

Но уже сейчас покупатели наблюдают рост цен. По мнению специалистов, стоимость крупы будет расти.

Дело в том, что Россия запретила экспортировать гречку, а самая дешевая продукция поступала на внутренний рынок именно оттуда. Отсутствие конкурентов позволяет внутренним производителям удерживать продукцию, ждать дефицита и поднимать цены.

Эксперты подчеркивают, что подобные прецеденты уже были, и цена гречки завышена уже сейчас.