Вже 15 областей завершили збір гречки, це 94% від загальної площі. Раніше прогнозований урожай становив 100 тисяч тонн, але вже зараз фермери намолотили 107 тисяч тонн продукції.

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Цей рік багатий на рекорди зі збирання агрокультур. Маємо найбільший врожай гречки за останні декілька років. Два місяці тому наші прогнози були на рівні 100 тисяч тонн. І ось вже сьогодні, будучи на фінішній прямій, але ще її не перетнувши, аграрії намолотили 107 тисяч тонн гречаної крупи,

– написав міністр агрополітики Роман Лещенко.

Згідно оновлених показників, прогнози виробництва гречки в Україні виросли до 110 тисяч тонн.

Найкращу врожайність продемонструвала Вінницька область. В середньому тут збирали 15,9 центнера/гектар.

В Україні виявили багато підробленої оливкової олії. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Велика фальсифікація: який відсоток оливкової олії в Україні підробка та як її виявити".