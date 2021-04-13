Гусениця рідкісної рожевої підкрилої молі використовує досить кумедний спосіб, щоб відбитися від хижаків. Коли їй загрожує небезпека, вона залякує своїх мисливців черепоподібним обличчям.

Але насправді такий химерний вигляд з’являється не на обличчі гусениці, а на її спині. Великі очі і два ряди ґратованих зубів є звичайною пігментацією на тілі комахи.

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Про рожеву пікрилу міль

Рожева підкрила моль – рідкісна та загадкова комаха Австралії, яка перебуває на межі вимирання і захищена законодавством країни. Вона харчується гнилими фруктами і веде нічний спосіб життя.

Назва комахи походить від яскраво-рожевого забарвлення прихованих на задніх підкрилках, які, на думку деяких експертів, виступають як захисний механізм. В теорії, раптова демонстрація кольору може на певний час привернути увагу хижака, даючи змогу молі врятуватися.



Рожева підкрила моль / Фото minnesotaseasons



Назва походить від забарвлення її підкрилок / Фото mara_reinhardt

Але ця оборонна стратегія блікне у порівнянні з тим, як захищається її гусениця. Коли комаха вилуплюється, вона має м’який коричневий колір, що допомагає їй краще вливатися в оточення, щоб уникнути виявлення хижаками. Але в міру зростання на гусениці з’являються 2 великі темні плями, оточені яскраво-жовтими лініями, які виглядають як гігантські очі, а також 2 ряди білих ліній, схожих на зуби.



Гусениця рожевої підкрилої молі / Фото Jeremy Jones



Гусениця імітує череп / Фото Jeremy Jones

Череп на спині

Незважаючи на те, що маркування на рожевій підкрилій молі може виглядати як страшне обличчя скелета, цікаво те, що воно розташоване на спині гусениці. Тож, коли здається, що вона дивиться своїми гігантськими очима і скалить зуби, насправді її голова запхана в живіт.



Плями у формі черепа розташовані на спині гусениці / Фото Johan Larson



Вона скручується при небезпеці / Фото Iain Stych

Завдяки своїй фальшивій голові, яка з’являється, коли комаха приймає оборонну позу, її іноді ще називають "гусениця з великою головою". Існує думка, що ця ілюзія допомагає захистити беззахисних комах, роблячи їх схожими на загрозу, а не на жертву.



Оборонна поза гусениці / Фото Frank McGrath



Гусениця рожевої молі має коричневе забарвлення / Фото Frank McGrath