Гусеница редкой розовой подкрылой моли использует довольно забавный способ, чтобы отбиться от хищников. Когда ей грозит опасность, она запугивает своих охотников черепообразным лицом.

Но на самом деле такой причудливый вид появляется не на лице гусеницы, а на ее спине. Большие глаза и два ряда решетчатых зубов являются обычной пигментацией на теле насекомого.

Интересно В США разработали саранчу-киборга для поиска взрывчатки

Про розовую подкрылую моль

Розовая подкрылая моль – редкое и загадочное насекомое Австралии, которое находится на грани вымирания и защищено законодательством страны. Она питается гнилыми фруктами и ведет ночной образ жизни.

Название насекомого происходит от ярко-розовой окраски скрытых на задних подкрылках, которые, по мнению некоторых экспертов, выступают как защитный механизм. В теории, внезапная демонстрация цвета может на время привлечь внимание хищника, давая возможность моли спастись.



Розовая подкрылая моль / Фото minnesotaseasons



Название происходит от окраски ее подкрылок / Фото mara_reinhardt

Но эта оборонительная стратегия бликнет по сравнению с тем, как защищается ее гусеница. Когда насекомое вылупляется, оно имеет мягкий коричневый цвет, что помогает ему лучше вливаться в окружение, чтобы избежать обнаружения хищниками. Но по мере роста на гусенице появляются 2 больших темных пятна, окруженных ярко-желтыми линиями, которые выглядят как гигантские глаза, а также 2 ряда белых линий, похожих на зубы.

Гусеница розовой подкрылой моли / Фото Jeremy Jones



Гусеница имитирует череп / Фото Jeremy Jones

Череп на спине

Несмотря на то, что маркировка на розовой подкрылой моли может выглядеть как страшное лицо скелета, интересно то, что оно расположено на спине гусеницы. Поэтому, когда кажется, что она смотрит своими гигантскими глазами и скалит зубы, на самом деле ее голова запихнута в живот.



Пятна в форме черепа расположены на спине гусеницы / Фото Johan Larson



Она скручивается при опасности / Фото Iain Stych

Благодаря своей фальшивой голове, которая появляется, когда насекомое принимает оборонительную позу, ее иногда еще называют "гусеница с большой головой". Существует мнение, что эта иллюзия помогает защитить беззащитных насекомых, делая их похожими на угрозу, а не на жертву.



Оборонна поза гусениці / Фото Frank McGrath



Гусеница розовой моли имеет коричневую окраску / Фото Frank McGrath