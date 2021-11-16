Припинення зростання цін на хліб очікувати не доводиться. Багато факторів свідчать про те, що надалі показник не зможе тішити покупців.

Ціна хліба буде рости

Вже найближчим часом покупці стануть свідками зростання цін на хліб. До Нового року вартість хліба зросте як мінімум на 10%, ще плюс 10% до ціни хліба очікують після свят.

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Виробники повідомляють, що розуміють падіння платоспроможності населення, але не мають змоги тримати ціни стабільними через ряд факторів.

Чому дорожчає хліб

Як повідомляють експерти, суттєве зростання тарифів на газ дуже сильно позначилося на виробництві хліба. Його вартість зросла, виробники мусять покрити витрати шляхом підвищення цін.

Окрім того, на деяких підприємствах проблеми із зарплатнею. Для того, щоб оплатити роботу працівників, власники мусять брати кредити.

Також вони попереджають, що в Україні майже не залишилося борошна вищого ґатунку. Відповідно, попри зростання цін на хліб його якість буде погіршуватися. Причиною цього називають збільшення обсягів експорту пшениці та борошна найвищої якості.