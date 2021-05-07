Кожного року незалежно від ситуації на світовому ринку хліб в Україні дорожчає на 1-1,5%. Якщо на даний момент в Україні загальна інфляція 7,5%, то за рік хліб в Україні подорожчав на 12,5%.

Цікаво Україна нарощує експорт заморожених ягід

На думку економіста Олега Пендзина, хліб в Україні дорожчатиме до тих пір, поки на світовому ринку зростає ціна пшениці.

У червні, я прогнозую, зміняться прогнози на урожай, який збирають в Європі. І якщо там буде урожай пшениці хороший, то зерно почнуть швидко продавати за зниженою ціною. Якщо на європейському континенті урожай чекатимуть поганий, то ціна пшениці буде триматися, щоб пізніше продати за гарною ціною, – сказав він.

З українських прилавків зникне російська гречка. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Росія заборонила експортувати гречку в Україну: чого очікувати покупцям".