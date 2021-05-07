Каждый год вне зависимости от ситуации на мировом рынке хлеб в Украине дорожает на 1-1,5%. Если на данный момент в Украине общая инфляция 7,5%, то за год хлеб в Украине подорожал на 12,5%.

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По мнению экономиста Олега Пендзина, хлеб в Украине будет дорожать до тех пор, пока на мировом рынке растет цена пшеницы.

В июне, я прогнозирую, изменятся прогнозы на урожай, который собирают в Европе. И если там будет урожай пшеницы хороший, то зерно начнут быстро продавать по сниженной цене. Если на европейском континенте урожай будут ждать плохой, то цена пшеницы будет держаться, чтобы позже продать по хорошей цене, – сказал он.

Из украинских прилавков исчезнет российская гречка. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Россия запретила экспортировать гречку в Украину: чего ожидать покупателям".