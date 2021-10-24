На ділянці з крапельним поливом науковці отримали урожай рівні 11,3 – 11,7 тонн з гектара. У порівнянні з контрольною ділянкою без поливу показник вищий на цілих 47%.

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Дослідження проводили на 15-річних насадженнях сорту Ркацителі ВАТ “Таврія” (Херонська область). Використовувались контрольна ділянка без зрошення та три ділянки з різною долею найменшої вологоємності грунту та на різних періодах вегетації.

В результаті вчені виявили, що вологість грунту сприяє збільшенню кількості плодових пагонів та їх підвищеній плодоносності. Також з поливом істотно зростає середня маса грона.

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