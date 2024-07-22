Допомога прифронтовим фермерам

Наразі держава розглядає варіант надання їм пільги зі сплати ПДФО з платежів за оренду угідь та заробітної плати робітникам, з розрахунку до 12 осіб на 1 тисячу гектар. Ця пільга була б еквівалентною підтримці в 1,5 – 2 тисячі гривень на гектар. Щоб надавати цю допомогу, необхідно внести відповідні зміни в податковий кодекс.

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Інша ініціатива — компенсація оренди земельних угідь аграріям, що працюють в смузі 5 – 15 – 25 кілометрів від кордону з Росією. Держава не має змоги запустити таку програму, але її можуть впровадити за кошти донорів. Ця програма коштуватиме щорічно для 5 км зони – 30 мільйонів доларів, для 15 км — 90 мільйонів доларів, для 25 км — 150 мільйонів доларів.

Аграрії з постраждалих регіонів отримують певні державні та кредитні пільги. Кабмін схвалив шість постанов для допомоги сільському господарству на деокупованих територіях. У 2024 році постраждалий бізнес, зокрема, аграрний, зміг отримати кредити на суму близько 8 млрд грн.

Також агросектор на територіях активних бойових дій отримав відстрочку до кінця війни від сплати земельного податку. Єдиний податок 4-ої групи та мінімальне податкове зобов’язання не нараховуються та не сплачуються.

Фермери можуть отримати компенсацію за розмінування землі: повернуть до 80%

Фермери в Україні можуть отримати компенсацію до 80% від вартості розмінування землі через онлайн-інструмент у Державному аграрному реєстрі. Програма передбачає відшкодування витрат як на майбутні, так і вже виконані роботи з розмінування.

Заявки приймаються від фермерів, чиї землі визнані забрудненими після нетехнічного обстеження; бюджет виділив 3 мільярди гривень на цю програму.

На компенсацію можуть не розраховувати фермерські господарства, які:

мають податкові борги;

визнані банкрутами;

належать громадянам Росії;

перебувають у санкційному списку.

Після подачі заявки на сайті Державного аграрного реєстру, фермерам забезпечують максимально спрощену процедуру отримання коштів за розмінування.