Хто та для яких потреб може отримати землю

Загалом кожен українець, який досяг 18-річчя, може приватизувати безплатно до 2,28 гектара. Отриманий пай за бажанням згодом можна буде продати. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих відповідно до законодавства мають право на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва.

Читайте також Чи мають платити податок на землю особи з інвалідністю: які діють обмеження

Земельні ділянки виділяються лише якщо особа раніше не скористалася правом на приватизацію землі відповідного цільового призначення. Паї із земель державної та комунальної власності безплатно є можливість отримати в таких розмірах:

до 2 гектарів для ведення особистого сільського господарства;

до 12 соток для ведення садівництва;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селах - не більше ніж 25 соток (в селищах - до 15 соток, в містах - до 10 соток);

до 10 соток для індивідуального дачного будівництва;

для будівництва гаражів - не більше ніж 1 сотка;

для ведення фермерського господарства - у розмірі земельного паю, визначеного для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство.

Учасники бойових дій та інваліди війни мають можливість отримати у власність земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності. Таке право не може обмежуватись переліками земельних ділянок, які обласні Держгеокадастри пропонують для передачі у власність громадян.

Важливо Особам, зацікавленим в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності необхідно звернутися з клопотанням до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у приватну власність.

Де шукати земельну ділянку

Потрібно вибрати з ділянок, позначених білим кольором на кадастровій карті, звернутися до територіальних управлінь Держгеокадастру, звернутись до сільської, селищної, міської ради за місцерозташуванням ділянки.

Якщо бажана земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту та не належати до земель сільськогосподарського призначення державної власності та необхідна для дачного будівництва потрібно звернутись до відповідної районної державної адміністрації.

Розташування земельної ділянки не залежить від місця реєстрації особи, яка має право на виділення земельної ділянки. Проживаючи у Києві, можна просити виділити земельну ділянку у Львові.

Процедура отримання землі

Спочатку потрібно отримати дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Для цього потрібно звернутися в міську, селищну, сільську раду, головне управління Держгеокадастру у відповідній області, районну, обласну державну адміністрацію. Сюди Ви надаєте:

клопотання із зазначенням цільового призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри (зразок клопотання є в органі, до якого його подаєте)

графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки

документи, які підтверджують статус учасника АТО.

На виході, не пізніше чим через місяць, Ви маєте отримати Дозвіл щодо відведення земельної ділянки.

Далі починається розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Його робить компанія, що є виконавцем робіт із землеустрою. Перелік таких компаній є на сайті Держгеокадастру в рубриці "Напрями діяльності", розділ "Сертифікація". Саме сюди Ви й надаєте раніш отриманий Дозвіл щодо відведення земельної ділянки. На виході Ви отримуєте проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Його розробка може зайняти максимум 6 місяців.

Погодження в Держгеокадастрі та реєстрація

Отриманий проєкт має пройти погодження в територіальному органі Держгеокадастру в районах (містах); структурному підрозділі райдержадміністрації у сфері містобудування та архітектури або виконавчому органі міської ради у сфері містобудування та архітектури; інших органах виконавчої влади згідно зі статтею 186-1 Земельного кодексу України залежно від місця розташування земельної ділянки.

Сюди подається оригінал проєкту землеустрою та копія проєкту землеустрою. На погодження дається 10 днів. На виході отримуємо Висновок про погодження проєкту землеустрою.

За цим відбувається реєстрація земельної ділянки. Цим займається Державний кадастровий реєстратор, який має на це 14 днів. Йому подається:

заява про державну реєстрацію земельної ділянки (за формою згідно з додатком 22 постанови КМУ від 17.10.2012 №1051);

оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;

документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

Завершальна стадія оформлення

По завершенню процесу Вам мають надати Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Далі починається етап затвердження проєкту землеустрою. Цим займається Міська, селищна, сільська рада, головне управління Держгеокадастру у відповідній області, районна, обласна державна адміністрація. Державному органу надається погоджений проєкт землеустрою; позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації (у разі необхідності згідно із законом). На цю роботу чиновники мають 14 днів. В результаті Ви отримуєте Рішення про затвердження проєкту землеустрою та надання земельної ділянки у власність.

Після цього відбувається реєстрація права власності на землю. Цим займається Міністерство юстиції. На виході Ви отримуєте інформаційна довідку Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Важливо Варто пам'ятати, що відповідно до статті 281 Податкового кодексу України учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни, в тому числі з-поміж учасників російсько-української війни, члени сімей загиблих звільняються від сплати земельного податку.