"Ідеальний" нут: вчені за допомогою штучного інтелекту зібрали більший врожай

2 грудня 2021 , 18:19
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Джерело:

Technology

Команди дослідників по всьому світу намагаються покращити характеристики рослин, щоб запобігти продовольчій катастрофі. Їхні зусилля надаремне не проходять.

Штучний інтелект створив "ідеальний" нут

Команда вчених з Квінслендського університету разом із міжнародними партнерами зуміли покращити урожайність нуту на 12%. У цьому дослідникам допоміг штучний інтелект. 

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Дослідники генетично відібрали тисячі сортів нуту, а штучний інтелект потім аналізував найцінніші комбінації генів рослини. У підсумку вченим вдалося створити нут, який має ідеальну генетику. 

Новий "ідеальний" сорт має підвищену врожайність, стійкий до посухи, спеки та захворювань. Вчені переконані, що подібну технологію можна застосовувати й для інших рослин. 

Технологія, за допомогою якої вдалося покращити нут, називається "FastStack". В парі з технологією геномного прогнозування вона передбачає, які комбінації генів дадуть найкращі результати. 

Автор: Ярослав Сиваківський