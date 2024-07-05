Причини можливого пришвидшення росту цін

У огляді Міністерства економіки України йдеться, що поточна "млявість" цін стала відображенням змін у структурі економіки під час війни. Пригнічений споживчий попит не покривав поступове відновлення внутрішньої пропозиції, у тому числі коштом високого врожаю 2023 року та імпорту. Це й забезпечило насиченість ринку за умови збереження обмежених можливостей експорту.

Читайте також У 5 разів більше, ніж у Європі: українські аграрії стурбовані акцизом на паливо

У той же час тимчасовий профіцит пропозиції лише частково стримує інфляцію, відповідно в ті чи інші місяці можуть переважати за своїм впливом інші чинники продовольчого ринку (зокрема сезонність), які й надалі визначали загальний рівень цінового зростання, повідомили в міністерстві.

Додаткові чинники

Також усе сильніше відчувається тиск з боку витратних чинників, зокрема через:

вимушену затратну адаптацію бізнесу до роботи в умовах обмеженого електропостачання;

подорожчання логістики;

підвищення закупівельних цін на сировину;

вищі витрати на утримання персоналу, у тому числі на забезпечення безпеки праці тощо.

Усе це в підсумку відобразилося як на прискореному зростанні цін на товари з більш високою доданою вартістю, так і на подорожчанні послуг, прогнозують у міністерстві.

Очікується, що в найближчій перспективі й надалі переважатиме вплив чинників, що мають інфляційний характер – внутрішні ціни й далі залежатимуть як від світового тренду, враховуючи його корекцію, так і від вагомої внутрішньої собівартості продукції, що склалася внаслідок руйнації значної частини інфраструктурних об’єктів, потреби в подальшій відбудові пошкоджених енергетичних об’єктів та перебудові виробничих процесів,

– йдеться в огляді.

Важливо Також стимулюватиме зростання цін невизначеність щодо подальшого перебігу війни та ймовірне поглиблення дефіциту робочої сили.