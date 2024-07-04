Підвищення акцизу вдарить по аграріях

Підвищення акцизу на пальне в період 2024 – 2028 роки призведе до додаткових витрат для вітчизняних сільгосптоваровиробників у розмірі понад 13 мільярдів гривень щороку. Український агробізнес фактично сплачуватиме в п'ять разів більше, ніж європейські підприємства. Про це в ефірі Суспільного заявив заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук.

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У Європейському Союзі бізнеси, які не користуються дорогами загального значення, сплачують лише 50% встановленого акцизу. На жаль, в Україні аграрії вже сплачують значно більше, ніж їхні європейські колеги,

– розповідає експерт.

За словами Марчука, у країнах Східної Європи, таких як Литва, Латвія, Румунія, акциз складає не більше 60 євро на тисячу літрів, тоді як в Україні бізнес змушений платити 139 євро на тисячу літрів. Це робить українських аграріїв неконкурентними на ринку Європи.

Агроексперт також зазначив, що якщо до 2028 року акциз буде збільшено до 330 євро за тисячу літрів, то український бізнес сплачуватиме в п'ять разів більше, ніж європейські підприємства. ВАР вже висловила ініціативу щодо зменшення акцизу для тих, хто не користується дорогами загального користування. Відповідні правки до законопроєкту №11256-2, що пройшов перше читання, вже зареєстровані.

Денис Марчук також додав, що аграрії розуміють, що кошти зараз потрібні для оборони. Але вони вимагають, щоб після закінчення війни ставка акцизу не перевищувала 50%. Це, за словами експерта, допоможе бізнесу та товаровиробникам краще планувати свою діяльність.

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