Інновація для теплиць: в Італії розробили ефективну затінювальну сітку

Новий продукт ефективніший за забілювання та характеризується легким монтажем.

Джерело: FreshPlaza

Італійська компанія Retilplast випустила на ринок новий продукт для теплиць – біле сітчасте покриття Refresh. За словами розробників, воно зменшує нагрівання на 20%, не змінює сонячний спектр, легко монтується та знімається.

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У пік літнього сезону сітка дозволяє отримати світло та температуру, подібну до температури весни, що створює ідеальні умови для фотосинтезу зелених овочів, а також для делікатних культур із коротким циклом, таких як салат.

За словами керівника відділу технологічних інновацій компанії Retilplast Вальтера Руджі, затінювальну сітку натягують поверх плівкового покриття теплиці на початку травня, а знімають у вересні.

Наше рішення дозволяє стримувати температуру, знижуючи опромінення короткими інфрачервоними променями (750 нм), а також за рахунок зменшення інтенсивності світла без зміни сонячного спектру (400-700 нм), хоча має чудове розсіяне світло і чудову UVA та UVB (280-390 нм), – додав представник компанії-виробника.

Біле сітчасте покриття Refresh виготовлене ​​з монониткової сітки білого поліетилену високої щільності (PE-HD) із застосуванням домішки.

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