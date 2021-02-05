Инновация для теплиц: в Италии разработали эффективную теневую сетку
Новый продукт эффективнее чем забелевание и характеризуется легким монтажом.
Источник: FreshPlaza
Итальянская компания Retilplast выпустила на рынок новый продукт для теплиц – белое сетчатое покрытие Refresh. По словам разработчиков, оно уменьшает нагрев на 20%, не изменяет солнечный спектр, легко монтируется и снимается.
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В пик летнего сезона сетка позволяет получить свет и температуру, подобную температуры весны создает идеальные условия для фотосинтеза зеленых овощей, а также для деликатных культур с коротким циклом, таких как салат.
По словам руководителя отдела технологических инноваций компании Retilplast Вальтера Руджи, теневую сетку натягивают поверх пленочного покрытия теплицы в начале мая, а снимают в сентябре.
Наше решение позволяет сдерживать температуру, снижая облучения короткими инфракрасными лучами (750 нм), а также за счет уменьшения интенсивности света без изменения солнечного спектра (400-700 нм), хотя имеет прекрасный рассеянный свет и замечательную UVA и UVB (280-390 нм) , – добавил представитель компании-производителя.
Белое сетчатое покрытие Refresh изготовленное из монониточных сеток белого полиэтилена высокой плотности (PE-HD) с применением добавки.
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