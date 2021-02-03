Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру оприлюднила нові оперативні дані щодо земельних ділянок.

Джерело: Урядовий портал

До Держгеокадастру, станом на 1 лютого 2021 року, внесено відомості про 22,6 мільйона земельних ділянок загальною площею 43,8 мільйона гектарів (зокрема, 15,1 мільйона ділянок – сільськогосподарського призначення площею 32,1 мільйона гектарів).

Зверніть увагу! В Україні з’явиться новий адресний реєстр

Служба також повідомила, що триває процес внесення відомостей щодо адміністративно-територіальних одиниць: наразі із загальної кількості населених пунктів на території України за заявами органів місцевого самоврядування внесено відомості про межі 9 061 адміністративно-територіальної одиниці та нормативну грошову оцінку 4 884 населених пунктів.

За період з 25 січня по 1 лютого 2021 року головними управліннями Держгеокадастру через ЦНАПи видано 21,4 тисячі витягів, зокрема – 10,7 тисяч витягів, замовлених на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.

Коли в Україні з’явиться єдиний геопортал?

"Вже в лютому буде презентовано єдиний геопортал", – заявив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

На думку чиновника, єдиний геопортал, який забезпечить повну відкритість даних Держгеокадастру, – важливий елемент боротьби проти земельного рейдерства.

Про земельні спори

Верховний Суд України підготував спеціальний дайджест судової практики Великої Палати із земельних спорів за участю органів Держгеокадастру. Які правові висновки зроблено? Читайте у матеріалі Агро24 "Верховний Суд і Держгеокадастр: названо ключові рішення у земельних спорах".