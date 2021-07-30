Компанія Groot en Slot у співпраці з Bejo через багато років напрацювань створила інноваційний сорт цибулі шалот. Він отримала назву Innovator.
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Це сорт став першим, який володіє стійкістю до пероноспорозу. Окрім того, Innovator можна вирощувати з насіння, що є великою перевагою для виробників.
Innovator вже увійшов до списку 20 найбільш інноваційних сортів та гібридів рослин 2020 року за версією видання European Seed. Загалом у конкурсі беруть участь 3500 зразів, які представляють селекціонери.
Також гібрид може бути затребуваний на органічному ринку, адже він не потребує великого захисту.