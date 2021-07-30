Компания Groot en Slot в сотрудничестве с Bejo после многих лет наработок создала инновационный сорт лука шалот. Он получил название Innovator.
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Это сорт стал первым, который обладает стойкостью к пероноспорозу. Кроме того, Innovator можно выращивать из семян, что является большим преимуществом для производителей.
Innovator уже вошел в список 20 самых инновационных сортов и гибридов растений 2020 года по версии издания European Seed. Всего в конкурсе участвуют 3500 зразов, представляющих селекционеры.
Также гибрид может быть востребован на органическом рынке, ведь он не требует большого защиты.