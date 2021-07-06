Інноваційне морозиво має унікальну форму. Також продукт має доволі велику лінію смаків: чорниця, цитрус, солона карамель, шоколад-кава, полуниця, обліпиха та інші.

Цікаво Bosch + BASF: починає роботу спільне підприємство зі smart-землеробства

Деякі позиції виготовляють за допомогою кокосового молока, деякі – із використанням звичайного.

Азотна заморозка – інноваційна технологія, яка відрізняє морозиво від інших.

Вона дозволяє за лічені секунди заморозити інгредієнти при температурі -196 градусів за Цельсієм, і зберегти всі корисні речовини й вітаміни на молекулярному рівні, – розповіли у Space ICE.

Морозиво зараз доступне у понад 40 точках роздрібного продажу в Києві, Львові, Одесі, Харкові та інших великих містах України.

Дерева – не найкращий поглинач вуглецю. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Поглинає вуглець вдвічі швидше, ніж ліси: яка рослина має таку властивість".