Инновационное мороженое имеет уникальную форму. Также продукт имеет достаточно большую линию вкусов: черника, цитрус, соленая карамель, шоколад-кофе, клубника, облепиха и другие.

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Некоторые позиции изготавливают с помощью кокосового молока, некоторые – с использованием обычного.

Азотная заморозка – инновационная технология, которая отличает мороженое от других.

Она позволяет в считанные секунды заморозить ингредиенты при температуре -196 градусов по Цельсию, и сохранить все полезные вещества и витамины на молекулярном уровне, – рассказали в Space ICE.

Мороженое сейчас доступно более чем 40 точках розничной продажи в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и других крупных городах Украины.

Деревья – не лучший поглотитель углерода. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Поглощает углерод вдвое быстрее, чем леса: какое растение имеет такое свойство".