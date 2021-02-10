Робота над Giga розпочалася ще у далекому 2002 році. Селекціонери задоволені смаковими якостями та тривалістю зберігання фрукту.

Італійська торгова компанія Vog представила новий сорт яблук, який називається Giga. Розробка фрукту створена силами селекційної компанії Better3Fruit, що належить Vog.

Цікаво В Україні вирощують унікальну "бебі картоплю"

Це помісь сортів Gold Rush і Nicotor (Kanzi). Насправді, сорт називається Іпадор, але яблуко буде продаватися під назвою Giga. Це стійкий до парші фрукт з відмінним терміном зберігання, – сказав доктор медицини Ніколас Стівенс.

Особливість нового сорту в тому, що фрукт залишається твердим і соковитим до кінця сезону ,а ще у нього хороший термін зберігання. Навіть в домашніх умовах це яблуко може легко пролежати у вазі два тижні, не втрачаючи своєї хрусткості.

Першою країною, де почне продаватися Giga, буде Італія. Там нові яблука з’являться вже наступному році.

В Україні стрімко розвивається ягідівництво, проте вітчизняні виробники не можуть забезпечити потреби внутрішнього ринку. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Якісної лохини бракує навіть у сезон".