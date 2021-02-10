В Італії створили сорт яблука з тривалим терміном зберігання
Робота над Giga розпочалася ще у далекому 2002 році. Селекціонери задоволені смаковими якостями та тривалістю зберігання фрукту.
Джерело:Freshplaza
Італійська торгова компанія Vog представила новий сорт яблук, який називається Giga. Розробка фрукту створена силами селекційної компанії Better3Fruit, що належить Vog.
Цікаво В Україні вирощують унікальну "бебі картоплю"
Це помісь сортів Gold Rush і Nicotor (Kanzi). Насправді, сорт називається Іпадор, але яблуко буде продаватися під назвою Giga. Це стійкий до парші фрукт з відмінним терміном зберігання, – сказав доктор медицини Ніколас Стівенс.
Особливість нового сорту в тому, що фрукт залишається твердим і соковитим до кінця сезону ,а ще у нього хороший термін зберігання. Навіть в домашніх умовах це яблуко може легко пролежати у вазі два тижні, не втрачаючи своєї хрусткості.
Першою країною, де почне продаватися Giga, буде Італія. Там нові яблука з’являться вже наступному році.
Поділитися новиною