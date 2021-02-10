Работа над Giga началась еще в далеком 2002 году. Селекционеры довольны вкусовыми качествами и длительностью хранения фрукта.

Итальянская торговая компания Vog представила новый сорт яблок, который называется Giga. Разработка фрукта создана силами селекционной компанией Better3Fruit, принадлежащей Vog.

Интересно В Украине выращивают уникальный "бэби картофель"

Это помесь сортов Gold Rush и Nicotor (Kanzi). На самом деле, сорт называется Ипадор, но яблоко будет продаваться под названием Giga. Это устойчивый к парше фрукт с отличным сроком хранения, – сказал доктор медицины Николас Стивенс.

Особенность нового сорта в том, что фрукт остается твердым и сочным до конца сезона, а еще у него хороший срок хранения. Даже в домашних условиях это яблоко может легко пролежать в вазе две недели, не теряя своей хрусткости.

Первой страной, где начнет продаваться Giga, будет Италия. Там новые яблоки появятся уже следующем году.

В Украине стремительно развивается ягодоводство, однако отечественные производители не могут обеспечить потребности внутреннего рынка. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Качественной голубики не хватает даже в сезон".