Впродовж останніх трьох місяців ф'ючерси на арабіку в Нью-Йорку зросли на цілих 18% – до 1,51 долара за фунт. Це рекордний показник з 2016 року.

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Робуста, яка торгується у Лондоні, додала в ціні 30%. Зараз тонна робусти коштує 1749 доларів. Це максимум за останні два роки.

Головна причина такого великого росту ціни – найсильніша за останнє сторіччя посуха в Бразилії, протести в Колумбії та здорожчання морських перевезень.

Разом з тим повідомляється, що вперше із 2017 року споживання кави перевищить виробництво. Цього року споживачам потрібно буде 165 мільйонів мішків кави вагою приблизно 60 кілограм, а виробництво скоротиться до 164,8 мільйонів мішків.

Наразі покупці не відчули зростання ціни, але експерти переконані, що це станеться вже найближчим часом.

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