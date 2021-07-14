В течение последних трех месяцев фьючерсы на арабику в Нью-Йорке выросли на целых 18% – до 1,51 доллара за фунт. Это рекордный показатель с 2016 года.

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Робуста, которая торгуется в Лондоне, прибавила в цене 30%. Сейчас тонна робусты стоит 1749 долларов. Это максимум за последние два года.

Главная причина такого большого роста цены – наибольшая за последнее столетие засуха в Бразилии, протесты в Колумбии и подорожание морских перевозок.

Вместе с тем сообщается, что впервые с 2017 потребление кофе превысит производство. В этом году потребителям нужно будет 165 миллионов мешков кофе весом около 60 килограмм, а производство сократится до 164,8 миллионов мешков.

Сейчас покупатели не почувствовали роста цены, но эксперты уверены, что это произойдет в ближайшее время.

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