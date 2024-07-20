Кавуни рекордно дешевшають

За тиждень, що минув середні оптові ціни на кавуни в Україні знизилися до рівня 15 гривень за кілограм (0,36 долара за кілограм). Це стало мінімальним показником, як мінімум за останні 3 сезони.

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Однак уже станом на сьогодні оптові партії кавунів на внутрішньому ринку можна придбати в діапазоні 5 – 14 гривень за кілограм (0,12 – 0,34 долара за кілограм), залежно від якості, сорту та обсягу пропонованої партії. Тобто, нинішні усталені ціни вже мінімум на 35% нижчі, ніж тижнем раніше.

Причини здешевшання кавунів

За словами аналітиків, основні причини такого різкого падіння цін у сегменті кавунів у нинішньому сезоні – це насамперед релокація виробництва цієї культури в Україні. Після окупації Росією значних територій Херсонської та Запорізької областей України, до вирощування баштанних культур активно взялися в усіх центральних областях України, а місцями й в західному регіоні.

Погодні умови нинішньої весни й в першій половині літа поточного року були вельми сприятливі для вегетації рослин, і фермери очікували зібрати високі врожаї кавунів у поточному сезоні.

Важливо Самі виробники негативну цінову динаміку в цьому сегменті пояснюють різким збільшенням пропозиції місцевих кавунів на ринку. Через спекотну погоду, яка встановилася в Україні з другої декади липня поточного року, темпи дозрівання кавунів у полях істотно прискорилися. При цьому аномальна посуха, яка спостерігається в південних областях, негативно позначається на якості кавунів на полях, що тільки посилює темпи зниження цін.

Додаткове навантаження на ринок надають стабільні поставки кавунів в Україну з країн Центральної Азії, де дана продукція на сьогодні набагато доступніша і вирізняється більш високими якісними показниками.