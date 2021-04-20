Захист в полі і в засіках: пропозиція компанії BASF допоможе аграріям зберегти врожаї

Аграрний департамент BASF Agricultural Solutions розпочав важливу акцію "Кінто® Плюс та фумігація". Її мета – допомогти українським сільгоспвиробникам зберегти свої врожаї в сховищах.

Посів, вирощування і збір культурних рослин – складний і відповідальний процес. Втім, не менш важливо – зберегти плоди цієї праці. Адже неправильне зберігання може призвести до значних втрат врожаю. Головні вороги зернових, бобових, солодових та інших культур на цьому етапі – шкідливі комахи та хвороботворні мікроорганізми. Щоб захистити від них зібране в полі, аграрії повинні проводити важливі заходи з фумігації.

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Фумігація або газація – найефективніший і найбезпечніший комплекс заходів для знищення шкідників за допомогою фумігантів.

Підлягають фумігації всі об’єкти зберігання чи переробки врожаю: елеватори, складські приміщення, насіннєві заводи, млини, транспортні засоби і тара (вагони, контейнери, трюми суден тощо). Причому проводити фумігацію потрібно не лише після виявлення небезпечних шкідників, а й з метою профілактики – мінімум 1 раз на рік.

Основні способи фумігації

Метод спадаючого потоку – спеціальна вентиляційна установка роздмухує газоподібні фуміганти у закритих приміщеннях чи об’єктах транспортування. Речовина заповнює весь простір і глибоко проникає в продуктову масу, що призводить до тотальної загибелі шкідників і мікроорганізмів.

Метод зондування – ємність із фумігантом занурюється в продуктову масу або тару, що підлягають обробці. За допомогою зонду речовина рівномірно розподіляється навколо і ефективно знищує ворогів урожаю.

Метод "під плівку" – фумігація продуктової маси з укриттям. Це дієвий і економний варіант завдяки збільшенню концентрації діючої речовини за рахунок герметизації.

Фумігація необхідна!

Чому необхідно проводити ретельні та регулярні заходи з фумігації, додатково пояснемо на конкретному прикладі з комірним довгоносиком. За свій короткий, але бурхливий період життя цей розповсюджений шкідник, за даними науковців, з'їдає близько 225 мг пшениці, а його личинка – 45 мг. При цьому лише одна пара комірних довгоносиків видає на світ потомство кількістю не менше 100 тисяч особин. Отже, втрати за рік лише від одного комашиного "клану" може скласти до 200 кг! Тобто навіть якщо зерно у сховищі має низький рівень ураження шкідниками, втрати у кілограмах і гривнях все рівно величезні.

А тепер дані статистики: щороку в Україні шкідники знищують та пошкоджують від 7 до 30% зернових, бобових, солодових та інших культур при зберіганні. Але при цьому відсоток витрат на фумігацію в українських аграрних підприємствах в середньому складає приблизно менше 5%. І ця стаття витрат не входить до основних.

Основні статті витрат виробників рослинної продукції в останні роки за даними Укрстату:

насіння та посадковий матеріал – 10,7%

мінеральні добрива і засоби захисту рослин – 19%

пальне і мастильні матеріали – 10,1%

амортизація засобів виробництва – 7,4%

зарплата та соціальні внески – 7%

Але для аграріїв є цілком реальною загроза, що через неналежну увагу до заходів фумігації і, як наслідок, через втрати продукції вони залишаться із суттєвими збитками. А отже не буде коштів ні на заробітну плату, ні на інвестиції на наступний сезон.

Саме тому компанія BASF, піклуючись про врожаї та прибутки українських аграріїв, розпочала акцію "Кінто® Плюс та фумігація". Вона має нагадати виробникам про важливість процесу фумігації та допомогти їм зберегти врожаї в сховищах.



Акція "Кінто® Плюс та фумігація"

Умови акції – аграрій, придбавши 1500 літрів протруйника Кінто® Плюс у офіційних дистриб’юторів "БАСФ Т.О.В.", отримає також сертифікат на послугу з фумігації або газації приміщення від компанії ТОВ "Ліквідатор".

Новий рівень захисту кожної насінини

Кінто® Плюс – високоселективний фунгіцидний протруйник BASF, який завдяки новітній формуляції забезпечує не лише всебічний захист, а й перехід технологічних аспектів протруювання насіння і безпеки робіт на новий рівень.

Переваги препарату

Три діючі речовини з різних класів забезпечують відмінний контроль насіннєвих та ґрунтових інфекцій

Високий рівень селективності до зернових колосових та відсутність ретардантного впливу на проросток

Забезпечує AgCelence® ефекти: кращий розвиток кореневої системи, підвищення стійкості до стресових умов (посуха, нестабільний температурний режим, тощо), покращення показників польової схожості насіння

Досконала формуляція забезпечує надійне утримання протруйника на насінині і покращує плинність посівного матеріалу



Кінто® Плюс: новий рівень захисту кожної насінини

До складу протруйника Кінто® Плюс входить діюча речовина Ксеміум® (флуксапіроксад), яка має надзвичайні властивості. Детальніше про цю інновацію читайте у матеріалі "Молекула, яка заслуговує на овації".

Комфортне життя без комах та гризунів на вашій території

"Ліквідатор" – одна з провідних компаній України з надання санітарно-профілактичних послуг, зокрема, таких як фумігація, дезінфекція, дезінсекція, дератизація і навіть відлякування птахів.

У рамках акції "Кінто® Плюс та фумігація" ТОВ "Ліквідатор" проводить послугу з фумігації або газації, до якої входить:

виїзд спеціалістів на об’єкт замовника

проведення інспекції об’єкта

встановлення буферної зони

знезараження: проведення фумігації або газації міжнародними препаратами

післясервісна консультація по провітрюванню приміщення

Відзначимо, що роботи з фумігації мають виконувати тільки працівники спеціалізованих організацій, які мають високу кваліфікацію, належні навички і відповідне сучасне обладнання. Адже в даному випаду мова йде про обробку продуктів харчування, яку через заходи безпеки не можна довіряти нефахівцям. Тому компанія BASF й обрала партнером у проведенні акції одного з лідерів ринку таких послуг ТОВ "Ліквідатор".

Детальніше про акцію "Кінто® Плюс та фумігація" читайте на офіційному сайті департаменту