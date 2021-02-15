Запуск Ксеміум® супроводжувався однією з наймасштабніших маркетингових кампаній у сфері захисту сільгоспкультур за останні десять років. Тож, що саме надало BASF такої впевненості в діючій речовині, яка надзвичайно швидко стала лідером на світовому ринку в цьому секторі?

Поява на світовому ринку

Коли BASF запустила Ксеміум® (флуксапіроксад) у жовтні 2011 року, то йому були гарантовані оплески лише тому, що це була інновація. Потенційний ринок для SDHI фунгіциду, що вирізняється широким спектром дії, який вноситься під час основного періоду для зернових, був дуже великий, тож завдяки маркетинговій кампанії Ксеміум® практично не мало б залишитися серед фермерів тих, хто б ще сумнівався в його відповідності.

Ми насправді були в захваті від Ксеміум®, – згадує Стів Денніс, керівник відділу BASF зі збуту засобів для захисту сільськогосподарських рослин. – Із самого початку було зрозуміло, що ми маємо справу з чимось особливим. Його потенціал був не просто великий з точки зору продажів. Ксеміум® дійсно мав значні технічні переваги. Таку продукцію не часто можна зустріти.

Особливим чином команду зі збуту вражало те, як добре діяв Ксеміум® під час випробувань перед запуском. "Він робив із сільськогосподарською культурою щось таке, що на той момент, просто неможливо було пояснити, але відмінність від стандартних програм на базі стробілурину/триазолу була очевидною. Хоча ми не могли надто багато розповідати про матеріал, не можна було встояти, тримаючи серед людей інтригу, щоб крадькома не відхилити завісу у його пізнанні, і те що люди дізнавалися їх просто приголомшувало".

Тепер Ксеміум® продається по всьому світу. Він успішно був випробуваний на понад 100 видах сільськогосподарських культур. У 2013 році, він отримав нагороду, як інноваційний засіб BASF, якому вдалося досягнути виняткових результатів. У той самий рік BASF перейшла позначку верхньої межі рівня потенційних продажів Ксеміум® на 200 мільйонів євро та досягнула рівня понад 600 мільйонів євро.

Оригінальний SDHI

Отож, де бере початок ця інновація?

"Історія цієї групи хімічних речовин розпочалася декілька десятиліть тому", – пояснює Маркус Гевер, очільник групи дослідників, які займалися Ксеміум® у науково-виробничому центрі BASF в Лімбургергофі (Німеччина).

У 1974 році було зареєстровано перший карбоксамід для обробки насіння Benodanil компанії BASF. Уже в 2004 році компанія випустила на ринок боскалід, фунгіцидний карбоксамід для захисту ріпаку, зернових та спеціальних культур.

Хімічний вплив діючих речовин цього класу здійснюється шляхом блокування ферменту сукцинатдегідрогеназа (SDH), який відіграє ключову роль у диханні клітин гриба. Це так званий центр з виробництва енергії гриба, а без ферментів, як відомо, мітохондрії не можуть функціонувати і патогенна дія припиняється.

Боскалід – чудова діюча речовина, але його дія є обмеженою з точки зору патогенних факторів, які він контролює. Вчені компанії BASF були переконані в тому, що ці інгібітори SDH мають більший потенціал, тому в 2001 році розпочався новий дослідницький проєкт, під час якого велися пошуки нового активного компоненту, основною ціллю якого були септоріоз та види іржі.

Понад 1100 аналогів було синтезовано групою дослідників і більшість з них пройшли перевірку в малих горщиках в лабораторії та польових випробуваннях. І дійсно, там була одна конкретна молекула, яка вирізнялася своєю надзвичайною дією щодо септоріозу.

Спершу це було цілковитою несподіванкою, – говорить Маркус Гевер. – Попередньо наша робота над SDHI показала, що вони є лише активними на дуже ранній стадії життєвого циклу патогену, а тут ми отримали молекулу зі значно вищою активністю на пізніших стадіях. Нам потрібно було дізнатися більше про це неймовірне відкриття. Ця молекула поводилася не так, як інші SDHI до цього, адже вона надто швидко транспортувалася тканинами листка і вражала патоген, блокуючи його дію.

Унікальність молекули

Модель Ксеміум®

Феномен швидкого переміщення молекули Ксеміум® тканинами листка полягав в унікальній її мобільності, а саме в здатності змінювати власну структуру в залежності від типу середовища, в якому вона перебувала: жировому (ліпофільна структура) чи водному (гідрофільна структура).

Ксеміум® легко проникає всередину рослини через восковий наліт та клітинні оболонки, швидко мігрує по ній з клітинним соком, тим самим забезпечуючи високу системність, швидку дію на патоген і, як результат, неперевершений фунгіцидний захист.

Ксеміум® гарантує одночасно відмінну превентивну та лікувальну дії проти широкого спектру хвороб. Превентивна дія Ксеміум® проявляється завдяки його здатності взаємодіяти з восковим нальотом, внаслідок чого на поверхні рослин утворюється захисний шар, який перешкоджає проникненню збудника хвороби всередину. В місцях скупчення діючої речовини при взаємодії з восковим нальотом формуються кристалічні утворення, стійкі до змивання опадами, – вони в подальшому є джерелом надходження і перерозподілу Ксеміум® на новоутворення. Лікувальна дія Ксеміум® зумовлена його здатністю швидко проникати в рослину через клітинні оболонки і мігрувати по судинах. При поглинанні міцелієм гриба клітинного соку Ксеміум® потрапляє всередину клітин збудника, де блокує роботу мітохондрій, порушує енергетичний обмін і тим самим призводить до його загибелі.

Досьє на реєстрацію Ксеміум® було подане в 2009 році – п’ять років по тому, як було зроблене первинне відкриття – і продукт був запущений в жовтні 2011 року. Зазвичай процес виведення нової діючої речовини на ринок займає десять років, але розробка Ксеміум® зайняла менше, ніж вісім років.

Коли агровиробники вперше побачили дію Ксеміум® в полі, то були приголомшені. Вони були просто шоковані надвисоким рівнем контролю хвороб у порівнянні зі стробілуринами та азолами, які їм доводилося бачити до цього. Проте окрім відмінного контролю хвороб, дослідники і фермери виділяли ще одну характерну рису ділянок поля, оброблених Ксеміум® – усі вони були з більш зеленими та більш потужними рослинами. Команда розробників вирішила вивчити ще й ці властивості.

Компанія BASF звернулася до незалежної організації ADAS з проханням дослідити ці особливості. Трирічний проєкт очолювала Джулі Сміт.

Я спостерігала за Ксеміум® під час досліджень і чітко розуміла те, що це надзвичайно потужна діюча речовина. Але, як і будь-який науковець я зі скепсисом сприймала ці заяви про озеленення, – каже вона. – Спершу нам потрібно було вияснити те, чи приносить це користь, а також, які висновки можна було зробити в частині контролю хвороб, і, якщо така користь була, то яким чином усе це відбувалося. Щоб зрозуміти це, необхідно було майже жити на полі.

Метод дослідження полягав в обчисленні маси зеленого листя впродовж тривалого періоду, від появи колосів до завершення вегетації, аби згодом можна було б пов’язати це з врожайністю.

"Ми просто розглядали Ксеміум®, порівнювали його з іншими SDHI. У результаті прибавка склала приблизно 1 т/га, що було цілковитою несподіванкою для нас.

Не лише біомаса культури залишалася зеленішою впродовж тривалого проміжку часу, а сам колір листкової поверхні був насиченішим, – додає вона, і вимірювальний пристрій SPAD це підтвердив. – Під мікроскопом ми виявили те, що клітини тканини рослини, обробленої Ксеміум®, були менш пошкоджена у порівнянні з іншими продуктами".

На цьому дослідження унікальних властивостей Ксеміум® не закінчилися. Вчених продовжували вражати нові результати, які вони спостерігали. Одним із таких було випробування на визначення коефіцієнта корисного використання. "Ми виміряли показники устячкової провідності, тобто кількість водяної пари, яка втрачається поверхнею листя через його пори. Культури, оброблені Ксеміум®, мають трохи нижчий показник устячкової провідності, а цей результат був досить-таки правдивий. Тоді, коли необроблена рослина в середньому потребує 380 тонн води на тонну зерна, то культура, оброблена Ксеміум® потребує лише 300 тонн".

Дія Ксеміум® на рослину

Під час подальших досліджень розглядався вплив Ксеміум® на патогенний фактор. Вони показали те, що Ксеміум® впливає на септоріоз на кожному етапі життєвого циклу.

Цікавим є те, що це включає активну його дію навіть впродовж латентного періоду розвитку септоріозу. Це забезпечує блокування розвитку гриба ще до моменту появи перших його проявів, – зазначає Джулі Сміт.

Нижче рівня земної поверхні Ксеміум® також впливає на кореневу систему. Дослідження, проведені на експериментальній станції Брумс-Барн показали, що пшениця з тунельних парників сильно висихає. Та пшениця, яка оброблена Ксеміум®, демонстувала на 50-60% вищий показник росту кореневої системи, що досягало 1 метра глибини, а також до 10% вищий показник рівня хлорофілу в листі.

"Ми не до кінця розуміємо, чому Ксеміум® діє саме так, та й отримані результати не завжди є одноманітними. Але незмінним є те, що він дійсно позитивно впливає на пшеницю та його дію можна завжди оцінити", – підсумовує Джулі Сміт.

Ксеміум® в Україні

В Україні перший Ксеміум®-вмісний продукт Систіва® був вперше комерціалізований у 2015 році. З того часу локальне портфоліо BASF поповнилося ще трьома препаратами на основі Ксеміум® – Адексар® СЕ Плюс, Кінто® Плюс та новинка 2020 році Пріаксор®. Хоча фахівці компанії хімічного гіганта впевнені, що Пріаксор® – це ще далеко не останній продукт із сімейства Ксеміум® на українському ринку.

Систіва® як соло Ксеміум-препарат першою з’явилася на вітчизняних полях. Систіва – це перший фунгіцид, який наноситься на насіння та ефективно і протягом тривалого періоду контролює найбільш шкодочинні хвороби ячменю та пшениці. Продукт дає можливість ефективно контролювати листкові хвороби, такі як септоріоз, сітчасту, смугасту та темно-буру плямистості, види іржі, ринхоспоріоз аж до фази прапорцевого листка. Це досягається за рахунок того, що в складі Систіва® ми маємо високу концентрацію високоефективної діючої речовини Ксеміум®. Поряд з ефективним і довготривалим захистом від хвороб Систіва® забезпечує стимулювання фізіологічних процесів у рослинах як на етапі появи сходів, так і протягом вегетації. Застосувавши Систіва® перед посівом, агрономи уникають першу фунгіцидну обробку, яка зазвичай припадає на період кущіння-початок виходу рослин в трубку (ВВСН 25-32). Більше того, інвестиція у Систіва® найбільш окупна, оскільки забезпечуєте своєчасне та технологічно правильне внесення препарату, тоді як фунгіциди, що вносяться у бакових сумішах з іншими засобами, можуть потрапити на рослину запізно.

Продовжуючи тему препаратів для обробки насіння, не менш інноваційним Ксеміум®-вмісним протруйником на зернові компанії BASF є Кінто® Плюс. Це високоселективний трикомпонентний фунгіцидний протруйник із виразним фізіологічним ефектом, який забезпечує відмінний контроль насіннєвих і ґрунтових інфекції та листкових хвороб на початкових етапах розвитку зернових культур, таких як снігова пліснява, спектр кореневих гнилей та сажкових хвороб, а наявність у складі Ксеміум® дає можливість посилити фізіологічні процеси рослини. Крім того, досконала формуляція забезпечує надійне утримання Кінто® Плюс на насінині та покращує плинність посівного матеріалу.

Фунгіцидний захист препаратів компанії на основі діючої речовини Ксеміум® представлена вже добре зарекомендованим продуктом Адексар® СЕ Плюс та зовсім молодим фунгіцидом Пріаксор®.

Описувати довершеність продукту Адексар® СЕ Плюс вже давно можна вустами головних агрономів передових господарств країни. Ось як відгукується представник ПАП "Агропродсервіс" у Тернопільскій області:

"Про фунгіцид Адексар® СЕ Плюс наше господарство дізналося ще 2015 року в агроцентрі компанії BASF, який базується в селі Денисівка Хмельницької області. Одразу зацікавив склад препарату Адексар® СЕ Плюс – трикомпонентний, з трьома різними механізмами дії та ще й з наявністю інноваційної діючої речовини з хімічного класу SDHI – Ксеміум®. Варто зазначити, що застосування інгібіторів сукцинатдегідрогенази (SDHI) в системі фунгіцидного захисту озимої пшениці має бути обов’язковим елементом технології для досягнення максимального рівня врожайності. Застосували Адексар® СЕ Плюс для захисту насіннєвих посівів пшениці на площі 200 га, де було висіяно 10 сортів української селекції. Порівняльним майданчиком стало сусіднє поле, на якому застосували нашу відпрацьовану фунгіцидну систему, що складалася також з оригінальних фунгіцидів. Неозброєним оком було помітно, що на сусідньому полі на момент наливу зерна зеленим залишався лише прапорцевий листок, а на насіннєвих посівах, де була застосована система захисту BASF та безпосередньо препарат Адексар® СЕ Плюс (по прапорцевому листку), повністю здоровими залишалися прапорцевий і два підпрапорцевих листка. Результат – 94 ц/га на насіннєвих посівах! Ми були дуже задоволені роботою цього потужного препарату та інших фунгіцидів компанії BASF, які рекомендую кожному агроному спробувати в господарстві".

Ксеміум®-вмісні препарати оптимізують виробництво

Однак не лише діючі речовини, а зокрема – Ксеміум®, визначають високу результативність цього препарату в полі. Ще однією перевагою Адексар® СЕ Плюс, яка пояснює його ефективність, є турбо-формуляція. Адексар® СЕ Плюс випускається у вигляді концентрату, що емульгується (КЕ) з використанням технології Stick&Stay. Тобто фунгіцид містить значно більшу кількість ад’ютантів, зокрема пенетраторів, спредерів, стікерів, екстендерів та інших, порівняно зі стандартними продуктами. Ці сполуки відповідають за утримання робочого розчину на рослині при нанесенні, рівномірне розтікання по поверхні, швидку взаємодію з восковим нальотом та поглинання, стійкість до змивання тощо. Як свідчать результати численних тестів і досліджень, фунгіциди, виготовлені за технологією Stick&Stay, забезпечують у 2,5 раза більшу площу покриття порівняно з продуктами, які мають аналогічну препаративну форму, але виготовлені за традиційною технологією. Висока фунгіцидна активність діючих речовин, вміст Ксеміум® у складі продукту і унікальна препаративна форма, – це ті дві складові, які роблять Адексар® СЕ Плюс флагманом на ринку фунгіцидів, що використовуються для захисту посівів у період появи прапорцевого листка.

Як вже говорилося раніше, Пріаксор® – це Ксеміум®-новинка компанії BASF. До моменту його появи на вітчизняному ринку усі карбоксамідні фунгіциди на зернові культури були досить вартісними, і не кожне господарство могло дозволити собі включити таку інновацію в свою систему захисту пшениці чи ячменю. Запуск Пріаксор® все змінив. Адже він став першим SDHI-вмісний фунгіцидом з високотехнологічною формуляцією за доступною ціною. Відтепер інновація стала по кишені кожному агровиробнику. Пріаксор® містить дві найпотужніші діючі речовини у своїх класах – Ксеміум® (флуксапіроксад) та F500 (піраклостробін). Саме комбінація цих діючих речовин забезпечує контроль широкого спектра найдокучиливіших хвороб на зернових, відмінную лікувальну та профілактичну дію за розумні гроші.

2020 рік став пілотним роком для Пріаксор® в Україні. Але вже навіть після першого року його застосування на місцевих полях, препарат знайшов своїх поціновувачів та продемонстрував неабияку силу в захисті зернових колосових.

Польові випробування підтверджують ці слова. Так, минулого року найвищу прибавку врожаю +7,7 ц/га на пшениці отримали від застосування Пріаксор® 0,3 л/га в агроцентрі BASF у Полтавській області. У порівнянні з триазольними препаратами однакового цінового рівня Пріаксор® продемонстрував найкращий результат. А двократне застосування Пріаксор® теж в нормах 0,3 л/га на ярому ячмені на випробувальних полях компанії в Полтавській області у 2020 році дало взагалі неперевершену прибавку врожаю +12,4 ц/га.

Першочергову роль в такій результативності продукту відіграє наявність молекули Ксеміум® у складі продукту з її відмінною лікувальною та профілактичною дією, а також довершена рецептура препарату, яка уможливлює чудове утримання продукту на листовій поверхні та його швидке транспортування тканинами, ефективну системну дію та використання цього продукту зі зменшеною нормою робочого розчину від 100 л/га, що дозволяє додатково зберегти кошти.

Те, що розпочиналося як пошук більш ефективної SDHI-молекули у 2001 році, трансформувалося в появу лінійки провідних фунгіцидів та протруйників для контролю хвороб зернових культур на світовому ринку та в Україні зокрема. Ксеміум® й надалі продовжує завойовувати ринок та лояльних споживачів. І як стверджують спеціалісти компанії BASF, на цьому розробки Ксеміум®-вмісних препаратів не закінчуються. Уже в найближчому майбутньому українські аграрії будуть оцінювати нові інновації компанії і силу Ксеміум®.