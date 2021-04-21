Китай планує збільшувати імпорт цукру на понад 5% щороку до 2030 року. Тоді показник має сягнути позначки у 5,5 мільйонів тонн.

Високий рівень імпорту цукру буде підтверджений збільшенням рівня споживання цукру в Китаї. У 2030 році воно має сягнути позначки у 16,5 мільйонів тонн.

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Внутрішнє виробництво цукру в Китаї також збільшиться до 11,35 мільйонів тонн впродовж наступних 10 років.

Рівень самозабезпеченості цукром Китаю зазвичай становить від 70 до 80%. В 2020 році в Китаї виробництво цукру залишалося стабільним, але оскільки імпортний тариф був скасований на початку минулого року, імпортований цукор починає завойовувати більшу частку китайського ринку. У травні 2020 року Китай скасував додаткове мито на імпорт цукру, зменшивши мито на цукор із 95 до 50%.

Китай готовий купувати набагато більше українського зерна. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна планує збільшити експорт зерна до Китаю у рази".