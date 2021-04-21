Китай планирует увеличивать импорт сахара более чем 5% ежегодно до 2030 года. Тогда показатель должен достичь отметки в 5,5 миллионов тонн.

Высокий уровень импорта сахара будет подтвержден увеличением уровня потребления сахара в Китае. В 2030 году он должен достичь отметки в 16,5 миллионов тонн.

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Внутреннее производство сахара в Китае также увеличится до 11,35 миллионов тонн в течение следующих 10 лет.

Уровень самообеспеченности сахаром Китая обычно составляет от 70 до 80%. В 2020 году в Китае производство сахара оставалось стабильным, но поскольку импортный тариф был отменен в начале прошлого года, импортированный сахар начинает завоевывать большую долю китайского рынка. В мае 2020 году Китай отменил дополнительную пошлину на импорт сахара, уменьшив пошлину на сахар с 95 до 50%.

Китай готов покупать намного больше украинского зерна. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина планирует увеличить экспорт зерна в Китай в разы".