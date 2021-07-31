Китайський часник почав дешевшати

Наприкінці зими ціна китайського часнику значно виросла. Лише зараз ціна продукту почала демонструвати негативну динаміку.

Після 12 лютого, коли Китай святкував Новий рік, ціна часнику цієї країни значно виросла і протрималася до липня. Зараз ціна показала тенденцію на зниження, показник становить 0,15 юаня (0,02 долара) за 0,5 кілограма.

Цікаво "Агро Варта": BASF став співзасновником платформи зі збору заявок на утилізацію тари

Разом з тим експортна ціна вища, аніж у попередні роки. Окрім того, зросла в ціні і вартість доставки.

Об'єми виробництва часнику в Китаї впали, але якість продукції дещо покращилася. Зараз торговці, які мають склади для зберігання, вичікують, щоб ціна часнику впала ще більше.

Вартість зберігання часнику зараз дещо знижується, тому впав попит на продукт з боку консервних заводів.

Як показало дослідження, червоне м'ясо не шкідливе для здоров'я. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24