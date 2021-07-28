Наукова рада WFO оголосила про офіційний запуск звіту "Споживання непереробленого червоного м'яса не є ризиком для здоров'я" з нагоди Днів науки продовольства ООН 2021 року.

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Фахівці WFO зібрали та проаналізували п’ять важливіших та наймасштабніших за останній період наукових досліджень щодо ризиків чи користі для здоров’я від споживання червоного м’яса. Після кропіткої роботи вони зробили висновки, які оприлюднили у звіті:

Немає переконливих наукових доказів, що вживання непереробленого червоного м’яса завдає шкідливого впливу на здоров’я. Навпаки, що стосується наукових доказів, споживання такого м’яса на загальному рівні слід заохочувати,бо воно є значним джерелом щільних і легкодоступних білків, важливих мікроелементів та критично важливих біоактивних речовин. Також червоне м’ясо є частиною збалансованого харчування, що поєднує різні групи продуктів.

Голова Наукова рада WFO доктор Пір Едерер додав: "Коли первинні дані про споживання червоного м’яса аналізуються перевіреними методами, прозоро та відповідно до найвищих наукових стандартів, результат завжди однаковий: вживання необробленого червоного м’ясо не становить ризику для здоров’я в цілому та забезпечує цінні переваги в харчуванні".

Президент WFO доктор Тео де Ягер резюмував:

З точки зору фермера, надзвичайно важливо, щоб усі рішення були обґрунтовані науково. Тільки так ми можемо гарантувати, що вони будуть чинними в майбутньому. Цей звіт показує, що тваринництво є ключовим рішенням для стійких харчових систем, а що необроблене червоне м’ясо є ключовим компонентом збалансованого харчування.

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