У квітні середня ціна на гречану крупу почала знижуватися і коливається в районі 40 гривень за кілограм. Як стверджують урядовці, росту ціни не буде.

Цікаво Україна збільшила експорт овочів

Уряд вже запровадив підтримку для вітчизняних виробників гречки, що має стимулювати зростання об'ємів власної продукції. Окрім того, попит на гречку останнім часом знизився, тож відсутність продукції з Росії не вплине на ринок.

Також повідомляється, що Україна вже імпортувала 46 тисяч тонн гречки, що разом з власною продукцією має повністю покрити внутрішні потреби.

Ціна огірків стала доступнішою для покупців. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Огірки в Україні різко подешевшали".