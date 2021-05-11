В апреле средняя цена на гречневую крупу начала снижаться и колеблется в районе 40 гривен за килограмм. Как утверждают чиновники, роста цены не будет.

Интересно Украина увеличила экспорт овощей

Правительство уже ввело поддержку отечественных производителей гречки, что должно стимулировать рост объемов своей продукции. Кроме того, спрос на гречку в последнее время снизился, поэтому отсутствие продукции из России не повлияет на рынок.

Также сообщается, что Украина уже импортировала 46 тысяч тонн гречки, что вместе с собственной продукцией имеет полностью покрыть внутренние потребности.

Цена огурцов стала более доступной для покупателей. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Огурцы в Украине резко подешевели".