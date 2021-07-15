Кольорова капуста: в Украні почали вирощувати унікальний овоч

Серед українських покупців набирає популярність особливий вид капусти. Що унікального пропонує овоч – читайте у матеріалі.

Вигляд кольорової капусти завжди вабить покупців. В Європі цей овоч доступний вже впродовж багатьох років, а для українських споживачів це наразі справжня дивина. Це провокує великий попит на капусту.

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Наразі фермери ще не виділяють великих площ під новий овощ. Однак інтерес до кольорової капусти перевищив усі очікування. Овочем також зацікавились мережі супермаркетів та ресторани, які хочуть використати новинку в своїх стравах.

Повідомляється, що ціна такої капусти у магазинах буде 200 гривень за кілограм, це приблизно одна штука. Така висока ціна пов'язана насамперед з вартістю насіння – пачка з 2500 насінинами коштує 2245 гривень. Цього буде достатньо для 2,5 соток землі.

Українські фермери вигадали цікаві змагання. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24