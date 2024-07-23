Держава компенсує вартість купленої техніки

Наказ про затвердження оновленого переліку техніки підписала навесні 2024 року міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє 24 Канал. Вона зазначила, що підтримка вітчизняного виробника та його розвитку, стимулювання попиту на зроблене в Україні – основа нашої державної політики.

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За її словами, завдяки програмі компенсації вартості сільгосптехніки уряд розраховує не лише надати поштовх для розвитку українських машинобудівних підприємств, а й допомогти нашим аграріям, які зможуть стати більш конкурентоздатними на ринку за рахунок зниження витрат на основні засоби виробництва.

Окрім того, ця програма допоможе агровиробникам оновити парк техніки і стати більш продуктивними. Цього року на реалізацію програми ми заклали в бюджет 1 мільярд гривень і розраховуємо, що підтримкою від держави зможуть скористатись близько 4 000 аграріїв,

– зазначила Юлія Свириденко.

На сьогодні до оновленого переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено 2 289 номенклатурних позицій продукції 44 українських виробників сільгоспмашин та обладнання.

Що увійшло до списку техніки

Серед доданих до переліку позицій, зокрема:

трактори для сільського та лісового господарства,

грунтообробна техніка та обладнання (плуги, борони, культиватори),

посівні та грунтообробні комплекси,

насіннєві бункери та накопичувачі-перевантажувачі зерна,

машини для очищення, сортування, калібрування насіння, зернових та бобових культур,

навантажувачі зерна,

машини для внесення мінеральних добрив,

обприскувачі для хімічного захисту сільськогосподарських культур,

тракторні причепи та причепи-самоскиди для перевезення зерна,

обладнання для утримання свиней, ВРХ та телят, для доїння корів,

техніка та обладнання для садівництва і ягідництва,

обладнання для сушіння зерна.

По мірі надходження та розгляду нових заявок від виробників техніки та обладнання перелік буде оновлюватися. Щоб бути включеним до переліку, виробник має подати заявку та документи до неї до Мінекономіки. Заявки щодо включення техніки до переліку в поточному бюджетному періоді подаються до 31 жовтня.

Важливо Щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.