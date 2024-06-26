Де подали найбільше заявок на компенсацію

Перша віце-прем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що аграрії активно користуються державною підтримкою, яка повертає 25% вартості за придбану сільгосптехніку від українських виробників. За її словами, у травні на компенсацію вже подалося 93 агропідприємства та фермерських господарств.

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Ми сподіваємось, що завдяки відновленню цієї бюджетної програми, аграрії зможуть оновити свій парк техніки, а українське машинобудування отримає поштовх для розвитку, через стимулювання попиту на продукцію українських виробників,
– зазначила Свириденко.

Найбільше заявок на компенсацію за придбану сільськогосподарську техніку та обладнання за звітний період подали у:

  • Черкаській – 13 (за 15 одиниць),
  • Полтавській – 21 (за 34 одиниць),
  • Тернопільській – 7 (за 7 одиниць),
  • Дніпропетровській – 6 (за 6 одиниць),
  • Житомирській – 5 (за 8 одиниць),
  • Кіровоградській – 5 (за 8 одиниць),
  • Сумській областях – 5 (за 7 одиниць).

Загалом за два місяці дії програми сільгосппідприємства придбали 130 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на суму 90,4 мільйонів гривень.

Фермери можуть отримати субсидії для обробки землі та тваринництва

  • З 25 червня Українські аграрії можуть подати заявки на отримання субсидій для оброблення землі та утримання тварин через Державний аграрний реєстр.
  • Субсидії передбачають допомогу у розмірі 4 тисяч гривень на 1 гектар оброблюваних угідь сільгосппризначення та виплати для утримання корів, кіз та овець.
  • Допомогу можуть отримати аграрії, які мають у власності до 120 гектарів земель або від 3 до 100 корів, кіз, овець.
  • Заявки на спеціальні бюджетні дотації для утримання тварин прийматимуться, починаючи з 27 червня.