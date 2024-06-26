Де подали найбільше заявок на компенсацію
Перша віце-прем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що аграрії активно користуються державною підтримкою, яка повертає 25% вартості за придбану сільгосптехніку від українських виробників. За її словами, у травні на компенсацію вже подалося 93 агропідприємства та фермерських господарств.
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Ми сподіваємось, що завдяки відновленню цієї бюджетної програми, аграрії зможуть оновити свій парк техніки, а українське машинобудування отримає поштовх для розвитку, через стимулювання попиту на продукцію українських виробників,
– зазначила Свириденко.
Найбільше заявок на компенсацію за придбану сільськогосподарську техніку та обладнання за звітний період подали у:
- Черкаській – 13 (за 15 одиниць),
- Полтавській – 21 (за 34 одиниць),
- Тернопільській – 7 (за 7 одиниць),
- Дніпропетровській – 6 (за 6 одиниць),
- Житомирській – 5 (за 8 одиниць),
- Кіровоградській – 5 (за 8 одиниць),
- Сумській областях – 5 (за 7 одиниць).
Загалом за два місяці дії програми сільгосппідприємства придбали 130 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на суму 90,4 мільйонів гривень.
Фермери можуть отримати субсидії для обробки землі та тваринництва
- З 25 червня Українські аграрії можуть подати заявки на отримання субсидій для оброблення землі та утримання тварин через Державний аграрний реєстр.
- Субсидії передбачають допомогу у розмірі 4 тисяч гривень на 1 гектар оброблюваних угідь сільгосппризначення та виплати для утримання корів, кіз та овець.
- Допомогу можуть отримати аграрії, які мають у власності до 120 гектарів земель або від 3 до 100 корів, кіз, овець.
- Заявки на спеціальні бюджетні дотації для утримання тварин прийматимуться, починаючи з 27 червня.