Де подали найбільше заявок на компенсацію

Перша віце-прем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що аграрії активно користуються державною підтримкою, яка повертає 25% вартості за придбану сільгосптехніку від українських виробників. За її словами, у травні на компенсацію вже подалося 93 агропідприємства та фермерських господарств.

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Ми сподіваємось, що завдяки відновленню цієї бюджетної програми, аграрії зможуть оновити свій парк техніки, а українське машинобудування отримає поштовх для розвитку, через стимулювання попиту на продукцію українських виробників,

– зазначила Свириденко.

Найбільше заявок на компенсацію за придбану сільськогосподарську техніку та обладнання за звітний період подали у:

Черкаській – 13 (за 15 одиниць),

Полтавській – 21 (за 34 одиниць),

Тернопільській – 7 (за 7 одиниць),

Дніпропетровській – 6 (за 6 одиниць),

Житомирській – 5 (за 8 одиниць),

Кіровоградській – 5 (за 8 одиниць),

Сумській областях – 5 (за 7 одиниць).

Загалом за два місяці дії програми сільгосппідприємства придбали 130 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на суму 90,4 мільйонів гривень.

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