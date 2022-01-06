Список виробників затверджено наказом №3 від 5 січня 2022 року "Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема, виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значимість".

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Які підприємства увійшли до списку?

До списку Мінагрополітики увійшли підприємства, що виробляють наступні соціально значущі продукти:

борошно пшеничне

молоко пастеризоване

хліб житньо-пшеничний

яйця курячі

птицю (тушка куряча)

олію соняшникову

В Мінагрополітики вважають, що "наказ дасть змогу виробникам не зупиняти виробництво та не підвищувати ціни на соціально важливі продукти".

Що передувало наказу?

31 грудня 2021 року було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо стабілізації цін на природний газ власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, які виробляють товари, що мають істотну соціальну значущість.

Меморандум підписали:

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко

голова ради директорів Спілки молочних підприємств Вадим Чагаровський

директор Національної асоціації молочників України "Укрмолпром" Василь Бондаренко

голова ради директорів асоціації "Союз птахівників України" Олександр Бакуменко

директор громадської спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський

голова ради об’єднання підприємств хлібопекарської промисловості "Укрхлібпром" Олександр Васильченко

президент асоціації Всеукраїнська асоціація пекарів Юрій Дученко

генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук

Державна підтримка аграріїв

На початку грудня-2021 Кабмін України та Мінагрополітики сформували перелік аграрних сфер, які отримають у наступному році державну підтримку.

Детальніше про це читайте в матеріалі Агро24 "Держпідтримка агросектора: кому і коли збільшать фінансування".