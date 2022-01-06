Список производителей утвержден приказом №3 от 5 января 2022 года "Об утверждении перечня субъектов хозяйствования, основным видом деятельности которых является, в частности, производство продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость".

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Какие предприятия вошли в список?

В список Минагрополитики вошли предприятия, производящие следующие социально значимые продукты:

  • мука пшеничная
  • молоко пастеризованное
  • хлеб ржано-пшеничный
  • яйца куриные
  • птицу (тушка куриная)
  • масло подсолнечное

В Минагрополитики считают, что "приказ позволит производителям не останавливать производство и не повышать цены на социально важные продукты".

Что предшествовало приказу?

31 декабря 2021 года был подписан Меморандум о взаимопонимании по стабилизации цен на природный газ собственной добычи для удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов, производящих товары, имеющие существенную социальную значимость.

Меморандум подписали:

  • Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко
  • председатель совета директоров Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский
  • директор Национальной ассоциации молочников Украины "Укрмолпром" Василий Бондаренко
  • председатель совета директоров ассоциации "Союз птицеводов Украины" Александр Бакуменко
  • директор общественного союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский
  • председатель совета объединения предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" Александр Васильченко
  • президент ассоциации Всеукраинская ассоциация пекарей Юрий Дученко
  • генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук

Государственная поддержка аграриев

В начале декабря-2021 Кабмин Украины и Минагрополитики сформировали перечень аграрных сфер, которые получат в следующем году государственную поддержку.