Список производителей утвержден приказом №3 от 5 января 2022 года "Об утверждении перечня субъектов хозяйствования, основным видом деятельности которых является, в частности, производство продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость".
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Какие предприятия вошли в список?
В список Минагрополитики вошли предприятия, производящие следующие социально значимые продукты:
- мука пшеничная
- молоко пастеризованное
- хлеб ржано-пшеничный
- яйца куриные
- птицу (тушка куриная)
- масло подсолнечное
В Минагрополитики считают, что "приказ позволит производителям не останавливать производство и не повышать цены на социально важные продукты".
Что предшествовало приказу?
31 декабря 2021 года был подписан Меморандум о взаимопонимании по стабилизации цен на природный газ собственной добычи для удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов, производящих товары, имеющие существенную социальную значимость.
Меморандум подписали:
- Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко
- председатель совета директоров Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский
- директор Национальной ассоциации молочников Украины "Укрмолпром" Василий Бондаренко
- председатель совета директоров ассоциации "Союз птицеводов Украины" Александр Бакуменко
- директор общественного союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский
- председатель совета объединения предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" Александр Васильченко
- президент ассоциации Всеукраинская ассоциация пекарей Юрий Дученко
- генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук
Государственная поддержка аграриев
В начале декабря-2021 Кабмин Украины и Минагрополитики сформировали перечень аграрных сфер, которые получат в следующем году государственную поддержку.