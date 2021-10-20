Контрабанда і "сірі" схеми імпорту м’яса завдають величезні збитки Україні

З серпня цього року помітно почастішали спроби незаконного завезення до України м’ясної сировини. Такі дії порушників несуть загрози для економіки країни та здоров’я українців.

Лише на Волинській митниці було зафіксовано низку спроб завезти до України м’ясну продукцію за підробними документами, що містили неправдиві відомості щодо країни походження та вартості товару. У більшості випадків, в якості країни походження товару зазначали Польщу, але у ході митного огляду виявлялося, що продукція прямує з Іспанії, Франції та в одному з випадків навіть з Німеччини, торгівля продукцією свинарства з якою заборонена через спалах там африканської чуми свиней (АЧС).

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Завезення м’ясної сировини із заниженою митною вартістю приносить прямі збитки державі не тільки через зменшення відрахувань при розмитненні та подальшій реалізації, а й при "відтерміновані", заявляють експерти Асоціації "Свинарі України". Зокрема, поява дешевої м’ясної сировини тисне на ціни реалізації як законно завезеної імпортної продукції, так і відповідної вітчизняної, що знижує сплату ПДВ від відповідних операцій.

Свинарську спільноту наразі найбільше бентежать не безпосередні втрати, які несе економіка "тут і зараз", а можливі подальші катастрофічні наслідки. Так, факт підробки ветеринарних сертифікатів при завезенні продукції, в тому числі із АЧС-позитивних країн ЄС, торгівля продукцією свинарства з якими заборонена, викликає особливе занепокоєння. Тим більше, що у 2015-2019 роках ми були свідками подібного. Оскільки в такій ситуації на поміркованість дій з боку операторів ринку сподіватися даремно, залишається розраховувати лише на пильність працівників митної служби та спеціалістів Держпродспоживслужби у боротьбі з незаконними "оборудками", – резюмує керівниця аналітичного відділу Асоціації "Свинарі України" Олександра Бондарська.

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