Лише на Волинській митниці було зафіксовано низку спроб завезти до України м’ясну продукцію за підробними документами, що містили неправдиві відомості щодо країни походження та вартості товару. У більшості випадків, в якості країни походження товару зазначали Польщу, але у ході митного огляду виявлялося, що продукція прямує з Іспанії, Франції та в одному з випадків навіть з Німеччини, торгівля продукцією свинарства з якою заборонена через спалах там африканської чуми свиней (АЧС).

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Завезення м’ясної сировини із заниженою митною вартістю приносить прямі збитки державі не тільки через зменшення відрахувань при розмитненні та подальшій реалізації, а й при "відтерміновані", заявляють експерти Асоціації "Свинарі України". Зокрема, поява дешевої м’ясної сировини тисне на ціни реалізації як законно завезеної імпортної продукції, так і відповідної вітчизняної, що знижує сплату ПДВ від відповідних операцій.

Свинарську спільноту наразі найбільше бентежать не безпосередні втрати, які несе економіка "тут і зараз", а можливі подальші катастрофічні наслідки. Так, факт підробки ветеринарних сертифікатів при завезенні продукції, в тому числі із АЧС-позитивних країн ЄС, торгівля продукцією свинарства з якими заборонена, викликає особливе занепокоєння. Тим більше, що у 2015-2019 роках ми були свідками подібного. Оскільки в такій ситуації на поміркованість дій з боку операторів ринку сподіватися даремно, залишається розраховувати лише на пильність працівників митної служби та спеціалістів Держпродспоживслужби у боротьбі з незаконними "оборудками", – резюмує керівниця аналітичного відділу Асоціації "Свинарі України" Олександра Бондарська.

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