Кормові добавки з ЄС ввозитимуть без реєстрації в Україні

Новий закон спростив процедуру ввезення кормових добавок з країн ЄС в Україну.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про безпечність та гігієну кормів" з метою стабілізації ринку кормів" № 1033-ІХ.". Про це повідомляє сайт Офісу глави держави.

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Згідно з документом, найближчі 4 роки дозволяється ввозити в Україну та вводити в обіг кормові добавки без їхньої державної реєстрації в Україні. Єдина умова – вони мають бути дозволені в ЄС та бути призначеними для виробництва кормів для непродуктивних тварин.

Крім того, закон поширюється і на фасовані корми, які виготовлені з використанням кормових добавок, зареєстрованих у Євросоюзі, тобто вони мають бути виготовлені в державах-членах ЄС, на потужностях компаній з ЄС, розташованих в Україні, або ж мати дозвіл на ввезення до ЄС.

Також дозволяється виробництво, ввезення чи пересилання на митну територію України, обіг і використання готових кормів, преміксів та кормових добавок, зареєстрованих відповідно до Закону "Про ветеринарну медицину", за умови наявності дійсних реєстраційних посвідчень.