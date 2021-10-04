В середньому ціна сала в Україні становить 120 гривень/кілограм, хоча в деяких регіонах його вартість вже піднялася до позначки 180 гривень/кілограм.

До теми BASF виводить на ринок перший гібрид соняшника традиційної системи вирощування

Повідомляється, що кількість сальних порід в Україні зменшилася аж у 10 разів. Хоча без сала Україна не залишиться, його популярність різко впала – продукт не здобув популярності серед молоді, а старше покоління не купує великі об'єми, що суттєво вплинуло на попит.

Також повідомляється, що впродовж року свинина подорожчала на 7%, в середньому вартість м'яса становить 92 гривні/кілограм.

Дорожчати буде не лише м'ясо – варто очікувати зростання вартості і молочної продукції. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "В Україні подорожчає "молочка": причина та якого росту очікувати".