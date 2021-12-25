Крафтова продукція: названо головний секрет успіху

Виробницвто крафтової продукції набуває в Україні великої популярності. Втім, створення якісного та смачного товару – це далеко не все, що потрібно вміти.

Головне – вміння продавати

Як поділилася засновниця "Дому варення" Олена Гашинська, створити класний продукт – це навіть не половина успіху. Без вміння подати та продати товар на цьому ринку буде важко.

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Виробити такий продукт, як наш, – це лише 20% справи, а 80% – зуміти його успішно продати. Багато хто в садівництві та харчовій галузі зациклюється на тому, як зробити продукт, і мало думають про маркетинг і продажі. У цьому і проблема,

– вважає вона.

Свій бізнес Олена розпочала 7 років тому. Зараз їй вдається продавати 5 тисяч банок варення на місяць.

"Промислове виробництво використовує пектин і воду, частка ягід у них до 40%, а у нас майже вся банка заповнена фруктами. На самому початку на ринку було, напевно, з десяток таких же крафтовиків, як і я, і всі прекрасно співіснували. Зараз із них залишилися одиниці, певно, не змогли налагодити продажі так, щоб можна було далі розвиватися", – додала власниця "Дому варення".