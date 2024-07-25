Кредитування за програмою "5-7-9"
З початку 2024 року 9 075 агрогосподарств отримали 62,9 мільярда гривень банківських кредитів на розвиток, передає 24 Канал. З них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" – 5 491 господарств профінансовано на 25,83 мільярда гривень.
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Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська – 16,08 млрд грн виділено для 881 підприємства;
- Дніпропетровська – 4,17 млрд грн для 679;
- Черкаська - 3,96 для 380 агрогосподарств;
- Кіровоградська – 3,9 млрд грн для 1 093;
- Львівська – 3,84 млрд грн – для 567;
- Одеська – 3,62 млрд грн для 777;
- Вінницька – 3,37 млрд грн – для 864;
- Тернопільська – 3,35 млрд грн для 330.
За програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства наступних областей:
- Київська – 3,19 млрд грн для 534 господарств;
- Кіровоградська – 2,47 млрд грн для 730;
- Вінницька – 2,3 млрд грн – для 546;
- Одеська – 2,15 млрд грн для 519;
- Харківська – 2 млрд грн виділено для 318;
- Дніпропетровська – 1,58 млрд грн для 351;
- Волинська – 1,5 млрд грн для 289.
Пільгове фінансування агровиробників за Програмою "Доступні кредити 5-7-9" протягом 2024 – 2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".
Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 мільйонів гривень. Кредитування надається під 5 – 9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.
Кредити від Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві
Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві вже видав гарантії банкам на позики для аграріїв на 2,6 мільйона гривень. Загальна сума кредитів, отриманих фермерами, склала понад 5 мільйонів гривень. Про це йшлося під час наради виконувача обов’язків Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького з менеджментом Фонду.
Середній розмір кредиту для аграріїв під гарантії Фонду наразі становить від 500 тисяч до 1 мільйона гривень.
На сьогодні Фонд співпрацює з трьома банками - Прокредитбанком, Укргазбанком та Ощадбанком. Ще з 11-ма банками тривають переговори з метою розширення партнерства та збільшення доступності фінансових послуг для малих сільгоспвиробників.
Як отримати кредит від фонду
Аграріям, щоб отримати гарантії Фонду, необхідно звернутися в банк, який співпрацює з Фондом, та подати заявку на кредит. Проаналізувавши пакет документів, банк надасть відповідь щодо суми кредитування. У випадку позитивної відповіді позичальник може претендувати на гарантію Фонду у розмірі 50% від суми кредиту.
Для інформування аграріїв про гарантії кредитів від Фонду триває кампанія в регіонах для сільгоспвиробників. Фермерів ознайомлюють з інструментами Фонду та проводять навчання з підготовки до подачі заявок на кредити. Інформаційна кампанія триває за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Світового банку та Мінагрополітики.