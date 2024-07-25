Кредитування за програмою "5-7-9"

З початку 2024 року 9 075 агрогосподарств отримали 62,9 мільярда гривень банківських кредитів на розвиток, передає 24 Канал. З них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" – 5 491 господарств профінансовано на 25,83 мільярда гривень.

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Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська – 16,08 млрд грн виділено для 881 підприємства;

Дніпропетровська – 4,17 млрд грн для 679;

Черкаська - 3,96 для 380 агрогосподарств;

Кіровоградська – 3,9 млрд грн для 1 093;

Львівська – 3,84 млрд грн – для 567;

Одеська – 3,62 млрд грн для 777;

Вінницька – 3,37 млрд грн – для 864;

Тернопільська – 3,35 млрд грн для 330.

За програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства наступних областей:

Київська – 3,19 млрд грн для 534 господарств;

Кіровоградська – 2,47 млрд грн для 730;

Вінницька – 2,3 млрд грн – для 546;

Одеська – 2,15 млрд грн для 519;

Харківська – 2 млрд грн виділено для 318;

Дніпропетровська – 1,58 млрд грн для 351;

Волинська – 1,5 млрд грн для 289.

Пільгове фінансування агровиробників за Програмою "Доступні кредити 5-7-9" протягом 2024 – 2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 мільйонів гривень. Кредитування надається під 5 – 9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

Кредити від Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві вже видав гарантії банкам на позики для аграріїв на 2,6 мільйона гривень. Загальна сума кредитів, отриманих фермерами, склала понад 5 мільйонів гривень. Про це йшлося під час наради виконувача обов’язків Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького з менеджментом Фонду.

Середній розмір кредиту для аграріїв під гарантії Фонду наразі становить від 500 тисяч до 1 мільйона гривень.

На сьогодні Фонд співпрацює з трьома банками - Прокредитбанком, Укргазбанком та Ощадбанком. Ще з 11-ма банками тривають переговори з метою розширення партнерства та збільшення доступності фінансових послуг для малих сільгоспвиробників.

Як отримати кредит від фонду

Аграріям, щоб отримати гарантії Фонду, необхідно звернутися в банк, який співпрацює з Фондом, та подати заявку на кредит. Проаналізувавши пакет документів, банк надасть відповідь щодо суми кредитування. У випадку позитивної відповіді позичальник може претендувати на гарантію Фонду у розмірі 50% від суми кредиту.

Для інформування аграріїв про гарантії кредитів від Фонду триває кампанія в регіонах для сільгоспвиробників. Фермерів ознайомлюють з інструментами Фонду та проводять навчання з підготовки до подачі заявок на кредити. Інформаційна кампанія триває за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Світового банку та Мінагрополітики.

Цікаво! Діяльність Фонду спрямована на підтримку дрібних, малих та середніх фермерів, які обробляють землю до 500 гектар. Позичальники можуть отримати інвестиційні кредити на термін до 7 років, кредити для купівлі землі до 10 років, та обігові кошти на строк до 3 років з максимальною сумою кредиту на одного позичальника - 30 мільйонів гривень. Щоб отримати доступ до гарантій Фонду, фермер має бути зареєстрованим в Державному аграрному реєстрі.