Розмір Longville Park Farm становить 150 гектарів, з яких 40 – відводиться аквакультурам. Сім’я Бантінг вирощує в одному ставку тилапію разом з раками та креветками, а на решті площ ростуть овочі та пасуться вівці.

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Зараз господарство продає 4 тонни тилапії щотижня на живому ринку – приблизно 50% вроздріб та 50% дрібним оптовикам. Австралійського червоноклешневого рака на фермі розводять із 1993 року із середнім показником близько 350 кілограмів з 0,4 гектара. Нещодавно запустили інкубаторій креветки Macrobrachium. Але минулий карантинний рік був не дуже вдалим для раків і креветок, бо раніше основним ринком їхнього збуту були готелі та клієнти з високими статками, але через COVID-19 ця частина ринку занепала. Тому протягом останнього року фермери зосередилися на тилапії, оскільки попит на неї різко зріс, а через пандемію імпортна риба на Ямайці значно подорожчала.

Чому фермери вирішили вирощувати аквакультури?

Спочатку я був молочним фермером разом із батьком, – розповів Донні Бантінг в коментарі The Fish Site. – Але субсидовані продукти з Європи, Нової Зеландії та США робили нас неконкурентоспроможними, тому ми перейшли на аквакультуру. Цей напрямок агробізнесу на Ямайці не надто розвивався останні 20 років. Моя кінцева мета – залишити дієву модель, яку можуть взяти на озброєння інші фермери.

Аквапоніка та агроакваферми

Аквапоніка стає популярним світовим трендом. Вона поєднує в собі аквакультуру – практику з вирощування риби та гідропоніку – розведення рослини у воді без ґрунту.

Детальніше читайте в статті Агро24 "Креветки в пустелі, або Аквапоніка й агроакваферми – майбутнє продовольчої безпеки світу".