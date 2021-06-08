Размер Longville Park Farm составляет 150 гектаров, из которых 40 – отводится аквакультурам. Семья Бантинг выращивает в одном пруду тилапии вместе с раками и креветкой, а на остальных площадях растут овощи и пасутся овцы.

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Сейчас хозяйство продает 4 тонны тилапии еженедельно на живом рынке – примерно 50% в розницу и 50% мелким оптовикам. Австралийского красноклешневого рака на ферме разводят с 1993 года со средним показателем около 350 килограммов с 0,4 гектара. Недавно запустили инкубаторий креветки Macrobrachium. Но прошлый карантинный год был не очень удачным для раков и креветок, потому что раньше основным рынком их сбыта были отели и клиенты с высокими доходами, но через COVID-19 эта часть рынка пришла в упадок. Поэтому в течение последнего года фермеры сосредоточились на тилапии, поскольку спрос на нее резко вырос, а из-за пандемии импортная рыба на Ямайке значительно подорожала.

Почему фермеры решили выращивать аквакультуры?

Сначала я был молочным фермером вместе с отцом, – рассказал Донни Бантинг в комментарии The Fish Site. – Но субсидированные продукты из Европы, Новой Зеландии и США делали нас неконкурентоспособными, поэтому мы перешли на аквакультуры. Это направление агробизнеса на Ямайке не слишком хорошо развивалось последние 20 лет. Моя конечная цель – оставить действующую модель, которую могут взять на вооружение другие фермеры.

Аквапоника и агроаквафермы

Аквапоника становится популярным мировым трендом. Она сочетает в себе аквакультуру – практику по выращиванию рыбы и гидропонику – разведение растений в воде без почвы.

Подробнее читайте в статье Агро24 "Креветки в пустыне, или Аквапоника и агроаквафермы – будущее продовольственной безопасности мира".