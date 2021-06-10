Нещодавно європейсько-українська компанія GreenGo презентувала сенсаційну розробку – стейк з рослинної продукції GreenBeefSteak. Ця новинка унікальна не тільки для українського споживача, а й для всього світу, адже альтернатив справжньому цільному шматку м'яса – майже не існує.

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GreenBeefSteak вражає своєю схожістю з яловичиною, проте при його виробництві жодна тварина не постраждала. Виробникам вдалося досягти натуральної "мармуровості", що робить рослинний продукт подібним до преміальних стейків тваринного походження. Такого ефекту вдалося досягти завдяки збалансованому поєднанню високоякісних рослинних інгредієнтів та унікальної технології. До складу стейку увійшли такі інгредієнти:

питна вода

соєвий білок

кукурудзяний крохмаль

пшеничний білок

соняшникова олія

кокосова олія

харчова сіль

емульгатор целюлозна камідь

харчові волокна

дріжджовий екстракт

декстроза

рідка карамель

буряковий сік

ферментований рис

лимонна кислота

веганський ароматизатор смаженого м’яса

Унікальний стейк вже скоро можна буде спробувати в меню обраних ресторанів по всій Україні. Вартість одного GreenBeefSteak, вагою близько 160 грамів, буде на рівні преміальних видів яловичини.

Тисячі годин на продукт

Багато років наша команда працювала в бізнесі харчових інгредієнтів, – каже СЕО та співзасновник компанії GreenGo (GG) Юрій Кушнір. – Ми вивчали властивості різноманітних продуктів та окремих компонентів задля їх вдалого поєднання. Так ми обирали найкращих постачальників сировини, а далі проводилося безліч лабораторних та промислових відпрацювань, і лише після цього той чи інший інгредієнт затверджувався до використання. Тож технологія та ноу-хау рецепт приготування рослинного стейка – це перш за все тисячі годин плідної роботи над продуктом.

Що далі?

Творці GreenBeefSteak проаналізували актуальні харчові тренди і зрозуміли, що треба розширювати асортимент виробів на рослинній основі. Тому паралельно з запуском виробництва рослинного стейку компанія GreenGo розробляє також перші в Україні альтернативні рибні продукти GreenFish, бургерні котлети GreenBeef та фарш GreenFarsh.