Рябчик делавея – квітка, яка навчилася маскуватися від людей: приголомшливі фото

На південному заході Китаю високо в горах Хендуан росте квітка рябчик делавея. Вона має яскраво-зелені листки і жовту квітку у вигляді тюльпана. Але знайти її дедалі важче – квітка навчилася маскуватися.

Ці привабливі жовті квітки стали коричневими, а яскраве зелене листя – сірим. Серед каміння делавея майже не помітна. Вчені підозрюють, що рослина генетично еволюціонує, щоб сховатися від свого головного хижака – людини.

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Чим квітка корисна

Рябчика делавею збирали і використовували в медичних цілях щонайменше 2000 років. Нею лікують захворювання дихальних шляхів.

Попит на делавею

Попит на квітку постійно зростає, а на її збір вирушають, як на пошуки скарбів.

Ціна за один кілограм цибулин рослини становить приблизно 480 доларів.

Щоб зібрати один кілограм, потрібно понад 3500 рослин.

Квітку важко вирощувати

Фермери намагаються вирощувати делавею, але квітка росте на висотах у холодному сухому повітрі. Такі умови важко відтворити. Окрім того, вважається, що дикі сорти є кращими.

Квітка рябчик делавея змінила забарвлення і стала майже непомітною / Фото Inaturalist і SmugMug