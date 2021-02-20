Рябчик делавея – квітка, яка навчилася маскуватися від людей: приголомшливі фото

20 лютого 2021 , 07:40
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Джерело:

National Geographic

На південному заході Китаю високо в горах Хендуан росте квітка рябчик делавея. Вона має яскраво-зелені листки і жовту квітку у вигляді тюльпана. Але знайти її дедалі важче – квітка навчилася маскуватися.

Ці привабливі жовті квітки стали коричневими, а яскраве зелене листя – сірим. Серед каміння делавея майже не помітна. Вчені підозрюють, що рослина генетично еволюціонує, щоб сховатися від свого головного хижака – людини.

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Чим квітка корисна

Рябчика делавею збирали і використовували в медичних цілях щонайменше 2000 років. Нею лікують захворювання дихальних шляхів.

Попит на делавею

  • Попит на квітку постійно зростає, а на її збір вирушають, як на пошуки скарбів.
  • Ціна за один кілограм цибулин рослини становить приблизно 480 доларів.
  • Щоб зібрати один кілограм, потрібно понад 3500 рослин.

Квітку важко вирощувати

Фермери намагаються вирощувати делавею, але квітка росте на висотах у холодному сухому повітрі. Такі умови важко відтворити. Окрім того, вважається, що дикі сорти є кращими.

Квітка рябчик делавея змінила забарвлення і стала майже непомітною / Фото Inaturalist і SmugMug