Рябчик делавея – квітка, яка навчилася маскуватися від людей: приголомшливі фото

Джерело:National Geographic
На південному заході Китаю високо в горах Хендуан росте квітка рябчик делавея. Вона має яскраво-зелені листки і жовту квітку у вигляді тюльпана. Але знайти її дедалі важче – квітка навчилася маскуватися.
Ці привабливі жовті квітки стали коричневими, а яскраве зелене листя – сірим. Серед каміння делавея майже не помітна. Вчені підозрюють, що рослина генетично еволюціонує, щоб сховатися від свого головного хижака – людини.
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Рябчика делавею збирали і використовували в медичних цілях щонайменше 2000 років. Нею лікують захворювання дихальних шляхів.
Фермери намагаються вирощувати делавею, але квітка росте на висотах у холодному сухому повітрі. Такі умови важко відтворити. Окрім того, вважається, що дикі сорти є кращими.
Квітка рябчик делавея змінила забарвлення і стала майже непомітною / Фото Inaturalist і SmugMug